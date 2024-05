Buscan justicia, tras muerte de doctora

Con la pena a flor de piel, los padres de Helen Adriana Rodríguez Espinoza, revivieron los momentos en donde falleció su hija el pasado martes 09 de abril por supuesta negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Defne Celeste Espinoza González, medre de Helen, narró que su hija fue atendida primero en el Hospital General de Ciudad Obregón, hoy conocido como Hospital IMSS Bienestar con diagnóstico de abdomen agudo, pero de ahí fue enviada al Seguro Social.

José Adrián Rodríguez Magaña, señaló que llegaron a las 12:40 al inmueble hospitalario, pero que a pesar de que su hija requería de cirugía inmediata, entró al quirófano hasta las 04:00 de la mañana, después del primero de cuatro infartos; siendo el ultimo el detonante de que su madre la viera respirar por última vez.

Dafne, lamentó que su hija tenía muchas metas y sueños por cumplir, entre ellos que estaba a punto de casarse, ejercer su profesión y compartir sus alegrías con sus hermanas y padres.

"Esto no tiene que suceder estamos hablando del hospital más importante del noroeste, aquí viene gente de Baja California, de todas partes", expresó.

Destacó que antes de que su hija muriera les decía a los especialistas que su hija estaba en nivel de urgencia color rojo, que significaba que era una emergencia, pero que nadie la escuchó, sino que recibió el cuerpo inerte de Helen a las 07:20 de la mañana.

Rodríguez Magaña, mencionó que el personal del IMSS lo trató de persuadir para que firmara el certificado de defunción donde se especificada que la muerte fue por abdomen agudo, pero que Helen fue privada de la vida por ovario tumoral roto, por lo que no firmó, sino que fue el prometido el que se encargó de autorizar.

"Ellos son servidores públicos, yo no estoy diciendo que nos tienen que lamer las botas yo no digo eso; tienen que atendernos, tampoco digo que les pagamos el suelto, ellos se lo ganan, pero se lo tienen que ganar bien. No puedes dejar morir a las personas por no tener un poquito de cuidado, no tener empatía, humanidad", expresó.

LA DENUNCIA

El asesor jurídico de los ofendidos, Alan Jhonatan Oropeza, destacó que presentaron una denuncia por responsabilidad profesional con resultado de homicidio ante Ministerio Público de la Federación en Ciudad Obregón en el marco normativo aplicable del código penal federal por ser una institución federal, el 18 de abril del 2024.

"Únicamente se recabaron entrevistas a los propios ofendidos y se levantó un acta de inspección de los hechos en el IMSS y desde el 02 de abril del año en curso el agente del ministerio público federal solicitó al apoderado legal del IMSS el expediente clínico que es muy importante y la plantilla del personal médico que laboró en ese día", destacó.

Destacó que hasta el momento no han obtenido la documentación solicitada, que seguirán con el caso hasta obtener reparación del daño material, pero que de no existir respuestas por parte del Ministerio se irán a las últimas instancias.

Oropeza, señaló que ese delito procede a una condena de 12 a 24 años en prisión de los y las responsables.

EL IMSS RESPONDE

En relación con la atención brindada a paciente en el Hospital General Regional (HGR) No.1 en Ciudad Obregón, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informa que lamenta el deceso y se solidariza con la familia.

Dieron a conocer que la Representación del Instituto en Sonora coadyuvará con las instancias Ministeriales en las investigaciones para el esclarecimiento de este caso.

Se inició inmediatamente una investigación interna sobre los hechos ocurridos en HGR No.1, con la finalidad de deslindar las posibles responsabilidades, añadieron.