Piden en Issste que finalice hostigamiento

Al no ser escuchados a nivel local y estatal, los trabajadores sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) Ciudad Obregón, llevarán su manifiesto al sindicato nacional de ese Instituto, informó Rosa Amelia Oliveros Cota.

Además, aseguró que los directivos realizan violaciones a las condiciones laborales de trabajo, donde se destaca el racismo y hostigamiento hacia sus empleados.

Oliveros Cota citó el caso de la licenciada en enfermería de origen yaqui, Rosenda Maldonado Fuentes, quien en la etapa de pandemia fue una de las principales trabajadoras de la salud que puso en riesgo su vida para salvar la de pacientes, fue destituida de su cargo hacia uno de menor rango, aseguró.

Miguel Muñoz Robledo, delegado del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del Issste (Snadetissste), señaló que al interior de la clínica hay muchas carencias como buen sistema de enfriamiento y falta de material quirúrgico.

"En quirófano, no tienen filo las tijeras, no sirven los cauterios, hay problema con el medicamento, hay una sala de quirófano que por mucho tiempo se ha hecho la gestión para que arreglen, pero salen que no hay dinero en México", expresó.

Martha Guadalupe Félix Armenta, secretaria de trabajo y conflicto del Sntissste en Sonora, comentó que para llevar el manifiesto hacia el sindicato nacional, elaborarán un documento con lo ya expuesto, el cual llevará alrededor de 316 firmas de los trabajadores sindicalizados.