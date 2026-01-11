Piden atender crucero intransitable en Ciudad Obregón

A posibles accidentes se enfrentan conductores de unidades vehiculares que transitan cotidianamente por el cruce de las calles Chihuahua y Mariano Escobedo, por el deplorable estado en el que se encuentra la intersección, en la que se puede observar que algunos vecinos de la colonia Campestre se vieron en la necesidad de colocar escombro para mitigar el impacto con los baches.

Sobre el cruce de las vialidades también se encuentra un registro abierto, cuya tapa ha sido utilizada para formar un "puente", de manera que los peatones puedan caminar sobre él, pues existen derrames de aguas negras.

Residentes de la colonia Campestre mencionaron que el problema lleva más de seis meses, por lo que reiteraron su llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), la Secretaría de Imagen Urbana y la de Desarrollo Urbano, para que se tomen acciones en la zona, antes de que ocurra algún incidente.

Cabe señalar que el escombro que fue colocado en el crucero no se encuentra totalmente triturado, lo que resulta riesgoso para los automovilistas, ya que las llantas de sus unidades vehiculares pueden sufrir daños al pasar sobre ellos.

"Pues desde hace rato estamos esperando a que vengan a solucionar el problema, pero de manera definitiva, pero por el momento sigue igual, ya la gente se desesperó, pero, pues está intransitable la verdad", dijo Miguel, quien de manera regular pasa por estas calles.

El 2026 inició con arranques de obras para rescatar vialidades en mal estado por parte del Ayuntamiento de Cajeme.