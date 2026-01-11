  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 11 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Piden atender crucero intransitable en Ciudad Obregón

Residentes de la colonia Campestre hacen un llamado al Gobierno Municipal

Ene. 11, 2026
Piden atender crucero intransitable en Ciudad Obregón

A posibles accidentes se enfrentan conductores de unidades vehiculares que transitan cotidianamente por el cruce de las calles Chihuahua y Mariano Escobedo, por el deplorable estado en el que se encuentra la intersección, en la que se puede observar que algunos vecinos de la colonia Campestre se vieron en la necesidad de colocar escombro para mitigar el impacto con los baches.

Sobre el cruce de las vialidades también se encuentra un registro abierto, cuya tapa ha sido utilizada para formar un "puente", de manera que los peatones puedan caminar sobre él, pues existen derrames de aguas negras.

imagen-cuerpo

Residentes de la colonia Campestre mencionaron que el problema lleva más de seis meses, por lo que reiteraron su llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), la Secretaría de Imagen Urbana y la de Desarrollo Urbano, para que se tomen acciones en la zona, antes de que ocurra algún incidente.

Cabe señalar que el escombro que fue colocado en el crucero no se encuentra totalmente triturado, lo que resulta riesgoso para los automovilistas, ya que las llantas de sus unidades vehiculares pueden sufrir daños al pasar sobre ellos.

"Pues desde hace rato estamos esperando a que vengan a solucionar el problema, pero de manera definitiva, pero por el momento sigue igual, ya la gente se desesperó, pero, pues está intransitable la verdad", dijo Miguel, quien de manera regular pasa por estas calles.

El 2026 inició con arranques de obras para rescatar vialidades en mal estado por parte del Ayuntamiento de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Secretaría de las Mujeres de Cajeme ofrece especialidad en inglés
Ciudad Obregón

Secretaría de las Mujeres de Cajeme ofrece especialidad en inglés

Enero 11, 2026

Se ofrece una cédula profesional a quienes culminan los cursos, dijo la titular, Marina Herrera

Cajeme contaría con nuevo Corralón Municipal este 2026
Ciudad Obregón

Cajeme contaría con nuevo Corralón Municipal este 2026

Enero 11, 2026

El objetivo es que haya más espacio para vehículos remolcados

Ayuntamiento de Cajeme sigue sin regidora étnica
Ciudad Obregón

Ayuntamiento de Cajeme sigue sin regidora étnica

Enero 11, 2026

El subdirector de Asunto Indígenas dio a conocer que la Tribu Yaqui aun no toma una decisión