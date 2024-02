Personal militar, incapaz de buen trato en el AICO

El personal que atienda a los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón debe tener un perfil adecuado para la atención y no el de elementos con adiestramiento militar como la Guardia Nacional, ya que estos no darán el mejor servicio pues no es su función primordial, manifestó Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón señaló que las malas acciones de un personal sin capacitación, derivan en que el visitante tenga una imagen negativa de la ciudad, tan necesitada de turismo para el repunte de actividades económicas como el comercio y los servicios, debido a la derrama económica.

Y advirtió que, si el personal de la Guardia Nacional está dando un mal trato a los ciudadanos, tanto a propios como extraños, se les debe sancionar, pues se les ha dado la tarea de dar una buena cara, pero no lo están haciendo como es debido.

Y es que, dijo, se han escuchado comentarios acerca de un trato soberbio y prepotente de dichos elementos federales, que fueron adiestrados para defender al pueblo en otra trinchera, mas no en la atención de un público civil que esperaría un buen trato cuando van a realizar un viaje.

Dijo estar a la espera de la convocatoria para la reunión de la Comisión Consultiva que antes operó con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), para tomar algunos acuerdos que se plantearían posteriormente al nuevo administrador del citado puerto aéreo, en dado caso que los reciba.