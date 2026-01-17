  • 24° C
Persisten altos niveles de contaminación en Cajeme, pese a campañas ambientales

En la última semana se observaron distintas situaciones que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo la integridad de la población

Ene. 17, 2026
A pesar de las campañas de concientización y el llamado a la población para que cuide el medio ambiente, la contaminación continua en el municipio, pues en los últimos días se han observado considerables cantidades de humo tanto en la zona rural como en la urbana y cerca de negocio de combustible, lo que aumenta el riesgo para la población.

Uno de ellos ocurrió ayer cerca del 60 Batallón de Infantería, mismo que se encuentra ubicado en la Comisaría de Esperanza. A espaldas de las instalaciones se prendió fuego a basura en un predio baldío, lo que dio lugar a denso humo que causó inconformidad a quienes habitan en los alrededores.

Un caso similar ocurrió en un predio de la calle Jalisco, casi esquina con la vialidad Valle de Babojori. En esta ocasión el riesgo no fue solo en contra del medio ambiente, sino que se puso en riesgo a la población, ya aledaño a la zona se encuentra un negocio de gasolina.

Cabe señalar que en Cajeme las personas que sean responsables de dañar al medio ambiente por medio de estas prácticas pueden ser acreedoras a multas que pueden ir de los 2 mil pesos en adelante, dependiendo de la gravedad de la situación, según ha informado en distintas ocasiones la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable.

Otra situación que se observa con frecuencia es la contaminación por unidades vehiculares y autobuses en mal estado.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

