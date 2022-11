Paz para niños autistas: prohíben en Cajeme la pirotecnia

La venta de pirotecnia quedó prohibida en el municipio Cajeme, al haber sido aprobada por mayoría la propuesta en sesión extraordinaria de Cabildo con una abstención y un voto en contra. El regidor Fidel Covarrubias destacó la importancia de lo que se votó, lo cual dijo que se estuvo analizando por el cuerpo edilicio, asociaciones y corporaciones como la de Bomberos y Cruz Roja, las cuales afirman que es en las fechas de fin de año cuando se aumentan los llamados por emergencia, principalmente a causa de la pirotecnia, por lo que esto va más allá de un tema meramente comercial. Explicó que se harán operativos por parte de los cuerpos de seguridad para garantizar que no se estén ofreciendo estos productos a la población durante las fechas de fin de año. Por su parte, el regidor Pedro Chávez pidió que no se deje entrar a camiones foráneos que cuenten con permisos federales, ya que para que ellos se puedan instalar se requieren de la anuencia municipal. "Que sea una prohibición total, no parcial, si los comerciantes no van a vender, los pequeños, que tampoco las tiendas grandes de dulces, además hay quienes vienen con trocadas, dicen que tienen permiso federal, pero se necesita la anuencia del Municipio", abundó. El regidor Luis Bueno Villegas votó en contra al considerar que no se estaban tomando en cuenta a todas las voces y sectores involucrados en el tema. Los regidores que votaron a favor coincidieron en que esta prohibición no sólo evitará accidentes, sino protegerá a los niños que presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a fauna que se lastima sus oídos. Los ediles destacaron que el año pasado se prohibió únicamente los cohetes tronadores y se permitieron las luces; sin embargo, los comerciantes no cumplieron con lo acordado y sí vendieron ese tipo de explosivos, por ello es que este año no estará prohibida la venta en su totalidad. Se estuvo analizando el tema en comisiones en busca de llegar a acuerdos que beneficiaran a las partes afectadas