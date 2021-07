Pareja de ciclistas llega a Cajeme para seguir por su viaje por México

Por su parte, Xiaomi de Garza comentó que aunque se tiene la fama de inseguridad en el país, en cada asentamiento humano a donde llegan los han recibido muy cálidamente.

Señaló que ante la creencia de que todo es peligroso, mucha gente se pierde de presenciar la riqueza cultural que hay en los lugares, como pinturas rupestres, gastronomía y la naturaleza.

En tanto, JP platicó que siempre están en busca de oportunidades de viajar a distintos lugares, los cuales sean diferentes y presenten otro tipo de costumbres y culturas.

"Son viajes económicos, porque no estamos pensando en comodidad, no somos turistas, nos consideramos exploradores; no estamos buscando hoteles con albercas y desayuno costoso, sino ir a esos lugares poco conocidos", expresó.

Entre las complicaciones a las que se han tenido que adaptar, señaló que las carreteras de Baja California no tienen espacio para ciclistas y en varias partes de Sonora el calor es muy elevado, por lo que viajan de madrugada.

Viajar en bicicleta, dijo, es la mejor manera de apreciar el entorno a donde se dirigen, pues al trasladarse en vehículo no pueden observar plenamente de la naturaleza y de los acontecimientos curiosos que aprecian en el camino.

Finalmente, dijo que son originarios de Tabasco y en el trascurso de aproximadamente tres meses esperan estar de regreso a su lugar de nacimiento.