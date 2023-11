Orgullo sonorense: fabrica botas cuyos diseños han traspasado fronteras

Apegado al respeto y honradez, valores que sembró en él su padre, Santiago Armenta Avendaño ha llevado su negocio de botas vaqueras al extranjero, al calzar a artistas y agrupaciones con fama internacional del regional mexicano.

Originario del Guayparín, poblado perteneciente al municipio de Etchojoa, en el sur de Sonora, el fabricante creció impregnado por un ambiente alimentado por el campo.

RAÍCES CAMPIRANAS

Desde chico se caracterizó por ser un niño inquieto con visión de crecer y salir adelante bajo los lineamientos que le inculcó su padre.

"Cortaba leña, acarreaba agua y sembrábamos, mi padre siempre nos inculcó el trabajo honrado", recordó.

Pero con miras a buscar nuevos horizontes más allá de las tierras de cultivo, viajó a Ciudad Obregón con la intención de estudiar la preparatoria. Ingresó al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y se enroló en la carrera técnica de Contador Público, la cual no concluyó, no por falta de ganas, sino que la vida le tenía preparado otro destino.

Movido e inquieto como se define, trabajó de checador y chofer en la línea 1 y 12 del transporte urbano de Cajeme. Sus deseos de superarse lo condujeron a abrir un negocio de botas vaqueras, pues nunca se olvidó de sus raíces.

"En Agua Prieta compré maquinaria para elaborar botas", mencionó, posteriormente al contar con la herramienta y firme a sus deseos de crecer como persona, puso su propio negocio de botas, al cual nombró San Judas Tadeo al ser ferviente devoto de dicho santo al cual agradece por todo lo que le ha dado y conseguido.

CUMPLE SU SUEÑO

El 23 de julio de 2003 inició su aventura como empresario, un día especial para él al ser el cumpleaños de su papá.

"Elegí ese día en honor a mi padre", expresó con emoción, al ver en la figura de su papá a alguien que lo encaminó a convertirse en un hombre de bien.

El posicionar su marca en el mercado no fue fácil, pero con esmero, dedicación y pasión cada día se esfuerza para ofrecer un producto de calidad, algo que lo ha llevado por dos décadas a estar en el gusto de la gente.

"Cuando abrimos duramos un mes para vender nuestras primeras botas", expresó.

Con el tiempo su producto se abrió camino en el mercado, al ir de la mano del gusto, medida y exigencia de los clientes. Y es que las botas que elabora son personalizadas. A sus clientes le toman las medidas para después realizar el proceso que culmina con un trabajo de gran calidad, al grado que agrupaciones y artistas de talla internacional recurren a botas San Judas para que le realicen su calzado para sus presentaciones.

Entre los artistas que han calzado sus botas se encuentran Sergio Vega, Lenin Ramírez, "El Coyote", La Brissa, Banda Triguera y Laberinto.

También el llamado "El Shaka" le mandó hacer varios pares de botas, entre ellas unas de avestruz, color negro, con las que salió en su último video que promocionó antes de ser asesinado el 26 de junio de 2010 por un comando armado.

AMISTAD CON SERGIO VEGA

Don Santiago Armenta Avendaño tuvo una gran amistad con el cantante ya fallecido Sergio Vega, la cual nació de un trato sincero y desinteresado, lo que embonó en un gran aprecio entre los dos.

Muestra de ello, es que en su negocio de botas San Judas, ubicado en la calle Zaragoza casi esquina con Puebla, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, tiene un cuadro con la imagen de San Judas y Sergio Vega que mandó hacer con un caricaturista.

"El cuadro es una réplica, a Sergio le regalé uno y me dio mucho gusto que al dárselo me dijo, me han regalado caballos, carros y dinero, pero nunca nada como esto", compartió con entusiasmo Santiago Armenta, quien mencionó que por ello mandó hacer una copia para tenerlo en la pared del negocio por el sentimiento que despertó en el cantante.

DEJA HUELLA EN SU DESCENDENCIA

A sus 62 años don Sergio sabe que el camino se acorta para seguir de lleno en el negocio que ha construido con esmero, es por ello que ve en su hija Cristina, la heredera de sus conocimientos y negocio, al ser alguien que le ha seguido sus pasos a la par de que también está labrando su camino con la elaboración de botas vaqueras dirigidas a la mujer.

El realizar las botas con pasión y apego ha sido la clave para que el negocio San Judas Tadeo siga vigente en el gusto de la gente, con el sello particular de un trabajo hecho con vocación.

Aspectos que han sido la clave para que sus diseños tengan presencia en el extranjero, al ser muchos de sus clientes paisanos que viven en suelo norteamericano, artistas y grupos musicales que han calzado sus diseños auténticos y quienes han pisado escenarios en distintas partes del mundo, como Italia, Alemania entro otras naciones que han presenciado el trabajo único que se realiza en botas San Judas Tadeo.

De esta manera Santiago Armenta Avendaño se siente orgulloso y satisfecho de la labor que ha hecho, quien ha construido un negocio rentable apoyado en los valores que le inculcó su padre y las ganas de salir adelante a base de dirigirse con sencillez, humildad, honradez, respeto y pasión, siendo ese el sello de la casa que ha conducido su negocio al éxito.