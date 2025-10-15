Oportunidad de inversión extranjera directa a México

Ante las condiciones prevalecientes en los mercados internacionales, derivado ello de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a distintos países, resurge la oportunidad de una mayor inversión extranjera directa hacia México en el futuro mediato, consideraron analistas del grupo financiero BBVA Bancomer.

Lo anterior es debido a que el arancel promedio que paga México por exportar a Estados Unidos, es menor que el que les corresponde pagar a otros países; y esto hace al país más atractivo para que lleguen inversiones, indicaron en conferencia de prensa virtual.

El arancel bajo que actualmente pagan los ciudadanos estadounidenses por los productos mexicanos, ayuda a que nuestro país se posicione en los mercados internacionales para el tema del nearshoring o relocalización de empresas de Asia a América, y desde territorio mexicano exportar al mercado de consumo que es uno de los más grandes del mundo, afirmó.

MIPYMES Y CRÉDITO

En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, señalaron que, siendo este el mayor sector en lo que se refiere al sector productivo en el país, la banca comercial pudiera ser un aliado para apoyarles en el crecimiento y expansión de su mercado.

Las empresas de este segmento que más están creciendo, son aquellas que han hecho de las redes sociales y las plataformas electrónicas en general su fortaleza, y con ello no requieren tener espacios presenciales o grandes bodegas, comentaron.