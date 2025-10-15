  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Oportunidad de inversión extranjera directa a México

La aplicación de menores aranceles a productos mexicanos lo hace atractivo para la llegada de empresas de exportación

Oct. 15, 2025
Oportunidad de inversión extranjera directa a México

Ante las condiciones prevalecientes en los mercados internacionales, derivado ello de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a distintos países, resurge la oportunidad de una mayor inversión extranjera directa hacia México en el futuro mediato, consideraron analistas del grupo financiero BBVA Bancomer.

Lo anterior es debido a que el arancel promedio que paga México por exportar a Estados Unidos, es menor que el que les corresponde pagar a otros países; y esto hace al país más atractivo para que lleguen inversiones, indicaron en conferencia de prensa virtual.

El arancel bajo que actualmente pagan los ciudadanos estadounidenses por los productos mexicanos, ayuda a que nuestro país se posicione en los mercados internacionales para el tema del nearshoring o relocalización de empresas de Asia a América, y desde territorio mexicano exportar al mercado de consumo que es uno de los más grandes del mundo, afirmó.

MIPYMES Y CRÉDITO

En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, señalaron que, siendo este el mayor sector en lo que se refiere al sector productivo en el país, la banca comercial pudiera ser un aliado para apoyarles en el crecimiento y expansión de su mercado.

Las empresas de este segmento que más están creciendo, son aquellas que han hecho de las redes sociales y las plataformas electrónicas en general su fortaleza, y con ello no requieren tener espacios presenciales o grandes bodegas, comentaron.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Esperan guardias de seguridad resultados de Consejo Técnico
Ciudad Obregón

Esperan guardias de seguridad resultados de Consejo Técnico

Octubre 15, 2025

Están en este las dependencias más importantes en el tema; se prevé que den seguimiento a los asuntos que les competen: Huidobro

Anuncian conferencia para prevenir ludopatía
Ciudad Obregón

Anuncian conferencia para prevenir ludopatía

Octubre 15, 2025

A través de esta conferencia se busca crear espacios de diálogo y prevención entre la comunidad

Promueven empoderamiento de mujeres
Ciudad Obregón

Promueven empoderamiento de mujeres

Octubre 15, 2025

Este 17 de octubre se conmemoran 70 años del voto de la mujer en México