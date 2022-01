Nueva unidad de Bomberos carece de equipo

El comandante de la institución, Ángel Francisco García Tellechea, mencionó que la unidad que el patronato adquirió, solamente cuenta con un tanque de agua con capacidad de 480 litros.

"Aquí queda visto una vez más que no es cierto lo que está diciendo el doctor Ybarra, no es cierto que el vehículo está en perfectas condiciones, la verdad no se vale que digan cosas que no son", mencionó García Tellechea, quien agregó que para dotar del equipo necesario a dicha unidad se tendrían que invertir aproximadamente 100 mil pesos.

El jefe de los "apagafuegos" comentó que se había entregado al Patronato la cotización de un vehículo de ataque rápido, manufacturado por una empresa especializada. Dicha unidad, tenía un costo de 1 millón 466 mil pesos más gastos de envío.

"Nosotros nunca exigimos un vehículo de último modelo, bien se pudo adquirir una camioneta 2018, 2017 o modelos anteriores, lo que pedíamos es que ya viniera con todo el equipo y sobre todo que tuviera garantía", finalizó.