No repunta venta de mochilas escolares

Entre estos artículos se encuentran las mochilas, que antes del arranque escolar 2021-2022, tenían un costo de entre 200 y 300 pesos las más económicas y podían llegar hasta los 800 pesos.

"No se están vendiendo y eso que manejo mochila económica, no vendo mochilas más caras de 300 pesos, pero la gente no las está comprando porque sus hijos no asisten a clases presenciales", comentó Ivanna González, encargada de una papelería en la colonia Villa Bonita.

En otras papelerías, comentaron que no hicieron pedidos de nuevas mochilas para su venta, ya que aún tenían en existencia las del año 2020.

Hay tiendas departamentales que comenzaron a bajar los precios de las mochilas con ofertas de un 20, 30 y hasta un 40 por ciento de descuento.