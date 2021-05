No hay para cuándo abran el Parque Infantil Ostimuri

Las autoridades del DIF Cajeme y del centro de recreo no han dado a conocer la fecha en la que se abra de nueva cuenta al público el emblemático lugar.

Aún no se sabe la fecha para la reapertura del Parque Infantil Ostimuri , que cerró al público en abril de 2019, en el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid -19.

La directora del sitio, Judith Cruz Comparan, dijo que aún no se tiene conocimiento de alguna fecha establecida para la reapertura; sin embargo, no proporcionó mayor información por no estar autorizada debido a la veda electoral.

Es a través de la cuenta en Facebook del Parque Ostimuri que los usuarios cuestionan en qué momento se abrirá de nueva cuenta el acceso al público, toda vez que el semáforo Covid ya se encuentra en verde.