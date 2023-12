Niega exdirector de CBTIS 37 desvío de recursos; señala irregularidades en su destitución

Abierto al escrutinio dijo estar el exdirector del CBTIS 37, Héctor David Núñez Salazar, quien denunció que su destitución fue sin haberse hecho una investigación previa ni agotado el diálogo, además, negó haber usado recursos públicos como lo señalaron padres de familia.

En un encuentro con medios de comunicación, el exdirector narró que fue separado de su cargo la semana pasada debido a que no reunía la antigüedad de directiva al momento de haberse registrado para participar a la promoción del cargo de director, lo cual dijo que se le comunicó por medio de un oficio y sin haberse realizado las investigaciones correspondientes.

"En este caso, creo que son reductos de las formas pasadas, cómo hacer un oficio a un director sin haber hecho una investigación previa, sin haber hablado con él, sin haber conseguido la mayor cantidad de elementos posibles, ya no es posible en esta época pensar en un poder fáctico, en un poder sin consecuencias, todos estamos sometidos al escrutinio público, sobre todo los servidores públicos", sostuvo.

En cuanto al supuesto desvío de recursos del que fue señalado por la presidenta el Comité de Padres de Familia, contestó que no existe tal cosa, ya que el director no puede gastar dinero en la institución educativa.

"No hay tal, el director no gasta ahí el dinero, del 2019 para acá debería gastarlo el Comité Escolar de Administración Participativa, que representa a la asamblea general, que es el total de los padres de familia, es un comité directivo, el dinero no es de ellos, el dinero no es, menos, del director, el dinero es de los padres de familia", argumentó.

Ante esta destitución, dijo que se va a defender jurídicamente en la esfera personal y lamentó que la escuela pudiera verse afectada, al contar con un prestigio de excelencia.

"En la esfera personal, ya como servir público la escuela hay que dejarla tranquila, la escuela no hay que ponerla sobre la mesa, la escuela nunca ha estado en entre dicho, este es un asunto netamente administrativo", indicó.

La convocatoria para ocupar la dirección del CBTIS 37 se abrió en marzo del año pasado cuando él se registró con siete años y seis meses de antigüedad, en julio se dieron los resultados y el 2 de septiembre fue cuando llegó el exdirector a ocupar las funciones, aunque no recibió el nombramiento oficial.