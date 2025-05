Necesaria la educación financiera en México

La educación financiera es un tema que generalmente no se inculca en la educación básica de México, cuando es un aspecto necesario para evitar problemas de liquidez cuando se es adulto, indicó Luis Núñez Noriega.

El economista y exdelegado de la Secretaría de Economía federal en Sonora dijo que, en México, generalmente los ciudadanos se endeudan y de pronto les es difícil salir de dichas deudas, porque les parece fácil tomar créditos, pero al no conocer el tema financiero, desconocen también acerca de los intereses.

Así, comentó, son convencidos en mueblerías y tiendas departamentales además de otras modalidades crediticias, bajo el argumento de que van a realizar pagos bajos para pagar poco, cuando en realidad, al alargarse el plazo, la cantidad final a pagar se eleva, en ocasiones de manera desmesurada.

Expresó que, a diferencia de nuestro país, en Estados Unidos desde la educación básica se les habla de estos temas que allá se consideran elementales, mediante la materia Home economics, donde se les enseña a proteger sus finanzas y no gastar nunca más de lo que se tiene.

Asimismo, los infantes estadounidenses obtienen desde temprana edad instrucción acerca de los créditos, diciéndoles que la tasa de interés es el valor del dinero, y con esta base no es tan fácil que caigan en engaños financieros, agregó.

En México es también muy importante que desde que son menores, desde el sistema educativo se les instruya en este tema, para que una vez siendo adultos sepan manejar sus finanzas personales y no caigan en excesos por no saber manejar sus deudas y no paguen intereses de más en sus transacciones, afirmó.