Tributo a Elvis Presley con Rebel Cats y Leonardo de Lozanne en Hermosillo

Una noche para viajar en el tiempo al ritmo del rock & roll se vivirá en Hermosillo con "A Date with Elvis", el espectáculo que rinde tributo a Elvis Presley y que forma parte del programa de las Fiestas del Pitic 2025.

Con un despliegue de talento, carisma y mucha energía en el escenario, Rebel Cats y Leonardo de Lozanne prometen revivir la magia del ícono musical este sábado 25 de mayo a las 21:00 horas en la Plaza Alonso Vidal, con entrada libre para todos los asistentes.

La propuesta busca rendir tributo a Elvis Aaron Presley, ícono cultural del siglo XX, cuya carrera musical transformó para siempre la historia del rock.

Desde su nacimiento en Tupelo, Misisipi, en 1935, hasta su ascenso meteórico a la fama con temas como "Heartbreak Hotel", "Blue Suede Shoes" y "Love Me Tender", Elvis inspiró a generaciones enteras de músicos, incluyendo leyendas como David Bowie, The Beatles y The Rolling Stones.

UNIÓN EXPLOSIVA

En México, ese legado cobra vida gracias a Vince Monster (vocalista) y su padre Vincent Van Rock (guitarrista), fundadores de Rebel Cats, una banda emblemática del rockabilly latinoamericano.

Junto a ellos se une Leonardo de Lozanne, conocido por su estilo multifacético y su trayectoria con Fobia y Los Concorde. Juntos, dan forma a un espectáculo que combina fidelidad al sonido original con una interpretación vibrante y actual.

"A Date with Elvis" ha recorrido algunos de los escenarios más importantes del país, incluyendo El Cantoral y el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

El repertorio incluye clásicos como "Can't Help Falling in Love", "Jailhouse Rock", "In the Ghetto" y más, envueltos en una atmósfera íntima, directa y profundamente emocional.

Con su llegada a Sonora, esta gira nacional se suma al programa cultural de las Fiestas del Pitic, reafirmando el compromiso del festival por brindar espectáculos gratuitos de alto nivel para toda la comunidad. El 25 de mayo, Hermosillo vivirá una velada inolvidable en la que el espíritu del rock & roll volverá a latir con fuerza bajo las estrellas.