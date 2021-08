Mujeres policías están sin pensión para sus familias

A diferencia de los elementos hombres de la corporación de la Policía Municipal, las mujeres no cuentan con pensión para sus familias en caso de fallecer en servicio, denunciaron integrantes del Frente Unido Profesional (FUPAC).

El teniente e integrante de la organización, Ernesto Valenzuela, expuso que no hay equidad de género al interior de la corporación, pues es un derecho que sus compañeras deben tener, el cual no reciben pues el reglamento del Municipio no las contempla como trabajadoras.