Movimiento Ciudadano interpone denuncia contra alcalde de Cajeme Javier Lamarque

Para exigir que el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano deje de hacer lo que consideraron campaña proselitista utilizando tiempo oficial y recursos públicos, integrantes del partido Movimiento Ciudadano encabezados por el regidor y coordinador municipal Luis Bueno Villegas, interpusieron una denuncia ante el Consejo Municipal Electoral.

El documento fue recibido por el secretario técnico del Consejo, Miguel Rivera Maytorena, quien ofreció canalizarlo de manera inmediata a la instancia competente, que es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Bueno Villegas manifestó que están interponiendo la denuncia contra el servidor público Carlos Javier Lamarque Cano, quien como presidente municipal en Cajeme continuamente se promociona políticamente durante eventos diversos, como Las Fiestas del Barrio y al supervisar o poner en marcha algunas obras realizadas por su administración.

Comentó que en el municipio se requiere de un acalde de tiempo completo y no uno que esté a medias, dado que, de acuerdo con lo declarado por él mismo, no solicitará licencia al cargo por no exigírselo la ley; sin embargo, una parte de su tiempo la usará en hacer campaña formal y una parte será para estar al frente del municipio.





El denunciante, quien acudió acompañado por integrantes de su partido, señaló como incongruente que Lamarque Cano mencione frecuentemente que tiene mucha confianza en sus compañeros de partido integrantes del cabildo y no se atreva a dejar a uno de ellos en su lugar en lo que pasan las campañas políticas.