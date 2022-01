Mónica dio a luz y murió; la velaban sin su cuerpo

Por: Fabiola Navarro

Mónica Yazmín tenía sólo 21 años de edad cuando, por complicaciones de salud, falleció; el 3 de enero dio a luz a una bebé que jamás conocerá a su mamá.

Su estado de salud era complicado desde hace tiempo, pues padecía una enfermedad pulmonar que la fue deteriorando y la hizo permanecer varios días en el Hospital General de Ciudad Obregón (HGCO), donde finalmente dejó de existir y, debido a la falta de recursos económicos, su familia no pudo sacar el cuerpo desde un inicio, por lo que, sin ella presente, comenzaron a velarla en su humilde vivienda, marcada con el 143 de la calle Islas Marquesas, en el fraccionamiento Villa Bonita.

Sin embargo, al darse cuenta de la situación, el director del HGCO, Severo Castro, dio instrucciones para que liberaran el cuerpo de la joven, asegurando que la institución está siempre para apoyar en esos casos.

"ES POR MEDIO DE TRABAJO SOCIAL, ELLOS PUEDEN SACAR EL CUERPO DE LA JOVEN PORQUE NO SERÍA JUSTO QUE EN MEDIO DEL DOLOR DE LA FAMILIA, SE LES NIEGUE EL CUERPO DE LA JOVENCITA POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. AQUÍ LLEGAN DE HUATABAMPO, DE NAVOJOA, LLEGAN LOS BALEADOS Y, SI NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS, NO SE LES COBRA", APUNTÓ."