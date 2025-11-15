Módulo de INE en Cajeme no laborará el lunes y martes

Los módulos para trámites de credencial de elector del INE en el municipio de Cajeme suspenderán labores este lunes 17 y martes 18 de noviembre, por disposición del Consejo General, reanudando sus actividades el miércoles de manera regular, manifestó Verónica Cruz Ríos.

La vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en la 06 Junta Distrital del INE recordó que el día lunes es inhábil por el jueves 20, que es aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, y el martes será por intercambio del Día el trabajador del INE, que se celebra el 10 de febrero, pero este año no fue posible descansarlo por la preparación de la elección en el Poder Judicial.

Comentó Cruz Ríos que aún no está habilitada la plataforma de citas en el portal oficial del INE, por lo que los interesados pueden acudir sin cita al módulo de Ciudad Obregón, situado en calle Chihuahua entre Hidalgo y Gurrero en el sector centro de Ciudad Obregón, en horario de las 8:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes y el sábado el servicio es de 8:00 a 15:00 horas únicamente; el módulo móvil o itinerante, que va a las comisarías y delegaciones del municipio, da atención de las 8:00 a las 15:00 horas, sólo de lunes a viernes.

MÓDULO MÓVIL

El módulo móvil estará ubicado el miércoles 19 y jueves 20 en la comisaría de Pueblo Yaqui; posteriormente, para el viernes 21 está programado estar prestando servicio en Esperanza, reveló.

La funcionaria hizo el llamado a los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad de aquí al 31 de diciembre, para que acudan cuanto antes a hacer el trámite para obtener su credencial de forma anticipada.

También exhortó a aquellos ciudadanos cuyo plástico se vence también durante el presente año a que vayan cuanto antes a renovarlo y eviten aglomeraciones de última hora durante diciembre, o complicaciones una vez entrando enero, cuando ya no serán válidos.