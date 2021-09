Después de tanta insistencia y negativa por parte de las autoridades federales de salud, finalmente, el asesor jurídico de los menores, Óscar González Ulloa, comentó que hasta el momento la vacuna autorizada es la de tipo Pfizer.

Noticia Relacionada Menores amparados viven momento histórico al ser vacunados

PUBLICIDAD

Hasta el día de ayer, el proceso de vacunación para los menores amparados se efectuó en la Jurisdicción Sanitaria Número 4, ubicada en calle Coahuila entre Niños Héroes y Jesús García.

Uno de los adolescentes solicitantes se contagió de covid- 19 y no acudió a la cita, situación que quizá pudo evitarse si la autorización hubiese quedado lista desde el 16 de agosto, recordó el asesor jurídico de los menores amparados.

De los ocho menores, dijo que uno presenta problemas musculares, dos padecen diabetes y el resto goza de aparente salud y que para poder conseguir un amparo de este tipo, indicó, tiene un costo que va de los 15 a 20 mil pesos.

FELIZ DE RECIBIR LA VACUNA

Un pinchazo fugaz es el que sintió el jovencito, Oscar Ernesto González y aunque antes de ser vacunado los nervios se apoderaron de él, en un abrir y cerrar de ojos ya tenía el biológico en su organismo.

"No se siente nada, ni te das cuenta cuando te la ponen. Yo pensé que te iba a doler hasta el alma, una cosa así, algo exagerado, pero no, no duele nada", expresó el adolescente.

Agregó que siempre le ha temido a las vacunas, pero que ahora se siente confiado y feliz de en un futuro completar su esquema de salud.

TESTIMONIO DE MADRE DE MENOR

Daniza Vega Félix, madre de una menor solicitante de 13 años, comentó que su hija tiene buena salud; sin embargo, en la institución donde la adolescente estudia, dos maestros resultaron positivo a covid-19.

Por lo anterior, dijo que surgió la iniciativa de vacunar a la joven, cuyo atención previo a la vacunación fue de aproximadamente 25 minutos y volverá en 35 días más para completar su esquema de vacunación.

Finalmente, Vega Félix dijo que a todos los padres de los menores se les pidió firmar una carta responsiva sobre cualquier situación negativa que se presente después de la vacuna.