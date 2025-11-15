Mejoran ventas en Mercajeme

Las promociones que los locatarios pusieron con motivo de El Buen Fin ayudaron a que las ventas en el Mercajeme mejoraran levemente al arranque del programa, y han ido repuntando durante el actual fin de semana, expuso Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del centro comercial indicó que el jueves y viernes no se tuvo mucha afluencia, pero fue este sábado cuando ya se vio el repunte en la comercialización sobre todo en los negocios de ropa, y se prevé que este domingo y todavía el lunes, por ser día inhábil, haya un buen movimiento de compradores.

"Se ha estado viendo afluencia incluso de familias completas, que acuden en busca de productos o artículos, y ya en el lugar adquieren otras cosas que también les hacen falta", expresó.

Incluso, dijo, los negocios de alimentos preparados han tenido un buen repunte durante El Buen Fin, ya que los clientes que van a comprar algún artículo aprovechar para llegar a los restaurantes establecidos, ya sea en tres de las esquinas exteriores del inmueble, o bien en los que se encuentran en la explanada.

Finalmente hizo hincapié en que, por estas fechas, este domingo el Mercajeme no va a cerrar como es habitual, a las 15:00 horas, sino que cada locatario lo hará de acuerdo con su propia necesidad, y el inmueble en general cerrará hasta que se considere que no hay suficientes personas al interior.