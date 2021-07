Mano de obra yaqui es mal pagada

Lo anterior es para la construcción de espacios como guardia tradicional, cocina, polideportivo, una cancha de usos múltiples, módulo de servicios (baños, bodega y oficina), obras pertenecientes al Plan de Justicia Yaqui del Gobierno Federal.

Sin embargo, las empresas foráneas de Deraney Constructora y JMTN Constructor Baja, las cuales fueron contratadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no respetaron el acuerdo de monto en sueldos.

Arnoldo Morales Ramírez, supervisor de Sedatu en territorio yaqui, informó que una de las empresas antes mencionadas tiene a su cargo 11 obras, mientras que la otra, tiene 15, y admitió pedir que se les pague a los empleados yaquis conforme a lo acordado.

"Se les ha estado conminado a que atiendan, que no dejen de pagarle a la gente, incluso, se formularon tabuladores para que todos ganen lo mismo en todas partes y no haya ese tipo de conflictos", expuso.

El funcionario, detalló que en Bahía de Lobos, Vícam Pueblo, Vícam Switch, Ráhum, Pótam y Huirivis, han tenido problemas de avance donde hasta el momento llevan un 50 por ciento de adelanto, cuando el plazo se vence en septiembre.

Entre los trabajadores inconformes se encuentra, Rafael Tonopuamea Suárez, quien destacó que lleva dos meses laborando en la obra y hasta el momento al igual que a sus compañeros no está dado de alta en servicio médico.

Además, dijo que no cuentan con equipo de protección, como zapatos especiales y casco, lo cual los deja indefensos ante un accidente o golpe de calor.

"Estaba "chambeando2 y me dañé el pie, fui al Seguro Social y todavía no estaba dado de alta, me llevaron con un doctor particular, pero quiero tener asegurada a mi familia", destacó.