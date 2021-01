Maltrato animal fue algo común en 2020

Lamentó que no tienen el apoyo del Gobierno Municipal, pues al denunciar un caso de maltrato, el Municipio pone "miles" de trabas para atender un caso de violencia hacia los animales.

Noticia Relacionada Año de esperanza

E incluso, Cerecer manifestó que le ha tocado atender a animalitos que han sido heridos con arma blanca y los blancos perfectos para los agresores son los perros callejeros.

"Nos ponen miles de peros, porque se supone que en los diversos casos presentados no hay muchas pruebas, ha habido casos por machetazos, me ha tocado atender y no atienden porque se tienen que llevar muchas evidencias", resaltó.

Además, dijo que en temporada invernal muchas mascotas pasan por frío, por eso invitó a la ciudadanía que de no poderles comprar una casa, les construyan un refugio improvisado con una mesa vieja y cobijas, ya que no basta con solo ofrecerles una manta, mientras se encuentran en la intemperie, concluyó.