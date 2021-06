Madre debe soportar burocracia para el acta de defunción de su hijo

" Llegué a las 7 de la mañana, había mucha fila y nos formamos, abrieron a las 9:10 am, cuando el horario debe ser desde las 8 de la mañana, cuando fue mi turno, la mujer me dijo que como mi hijo estaba registrado en Esperanza y debía ser ahí donde sacara el acta de defunción".

"Al llegar a esa Oficialía, me dijeron que debía ser por cita, entonces tuvimos que ir a la Oficialía Primera , donde nos informaron que ya habían cerrado", explicó.

Finalmente apartó cita y le entregaron el acta; en el lugar, les explicaron que este documento se puede sacar en cualquier Oficialía del municipio.

"La muchacha fue muy amable y me explicó que las secretarias están obligadas a expedir el acta de defunción sin importar el sector o la colonia, pero simplemente la primera funcionaria no me quiso atender", puntualizó.