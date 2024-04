Los hombres también sufren por el aborto: Movimiento 40 días por la Vida

El arrepentimiento, depresión, tristeza, insomnio y recriminación que experimentan algunas mujeres, tras haber decidido no tener a un bebé, también son trastornos emocionales que afectan al género masculino, dio a conocer Alicia Chavira, integrante del Movimiento 40 Días por la Vida en Cajeme.

"El síndrome post aborto, no nada más lo pueden tener las mujeres, sino que también los hombres, si supieron del aborto y participaron en el, ellos igual tienen exactamente las mismas afectaciones, empiezan a pensar en sus bebés a sentir ese dolor de haberlo perdido", expuso.

Y en atención a esa situación, comentó que cuentan con retiros denominados "Viñedos de Raquel", los cuales están disponibles a todas las personas que lo requieran, incluso a quienes no son parte de la religión católica.

"Tienen todas esas situaciones, incluso de empezarse a recriminarse, ya no quieren tener más hijos, ya no se quieren casar, ya no quieren tener vida sexual incluso, o al revés, otros empiezan a tener una vida de libertinaje", lamentó.

BRINDAN DIVERSOS TIPOS DE AYUDA

Sin embargo, para aquellas personas que tuvieron intensiones de practicarse un aborto o están en indecisión de tomar esa decisión, comentó que brindan ayuda espiritual, psicológica, ginecológica, acompañamiento e incluso les donan ropa para bebé.

Además, Chavira confirmó que el Movimiento de 40 Días de Ciudad Obregón, no participará en la Marcha por la Vida en México, misma que se realizará simultáneamente en diversas partes del país, el sábado 27 de abril.

Y aunque no participarán en la caminata, mencionó que se mantienen en oración continua, además que brindarán ayuda a quienes se encuentran en dificultades, tras participar en un aborto o piensan practicarse uno.

Destacó que la identidad de los solicitantes, así como la ubicación de los retiros, son confidenciales, y que las y los interesados pueden comunicarse vía Facebook en 40 Días por la Vida Ciudad Obregón.