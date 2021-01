Los dejan vestidos y alborotados

Mario Alberto Madueño Tirado, titular de la dependencia, expuso que los principales en actuar en contra de los organizadores del evento, serán las autoridades estatales, pues no se cumplió con las normas y protocolos de seguridad contra el Covid-19, implementados por la Secretaría de Salud Sonora.

"Los bailes, esos ya quedaron suspendidos. En cuanto a si habrá sanciones por el anterior lo tenemos que ver con Salud Estatal", manifestó.

Noticia Relacionada Socorristas de Cruz Roja reciben la vacuna contra el Covid

Además, a través de redes sociales, el secretario del Ayuntamiento de Guaymas, Manuel Arturo Lomelí, supuestamente lanzo un mensaje a Juan Espinoza Leyva, gobernador de Pótam, el cual dice:

"Por medio del presente, por instrucciones de la C. Presidenta Municipal, me permito hacer de su conocimiento que debido al incremento de casos positivos de Covid-19 en la entidad y ya que el municipio se encuentran en riesgo alto según el mapa anticipa Sonora, por el momento se encuentran suspendidos todo tipo de eventos sociales, por lo que solicitó su valioso apoyo a fin de que no se lleve a cabo el evento que tienen programado el día sábado 23 de enero en su comunidad".