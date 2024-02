Lo bueno y malo en el uso de tecnología

En los últimos años el uso de la tecnología de la información y comunicación ha facilitado la vida y acercado a las personas, sobre todo durante y después de la pandemia, aunque expertos advierten que el uso excesivo puede ocasionar problemas desde el núcleo familiar.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (Endutih) 2022 que realiza el Inegi, Sonora se ubicó como el Estado con mayor acceso al Internet, con un 86.2 por ciento de los hogares conectados a la red.

Aunque esto es algo positivo, se corre el riesgo de ocasionar problemas si no se gestiona bien el tiempo.

AYUDA A FACILITAR LA VIDA

El docente investigador y responsable del Programa de Orientación Psicológica del Campus Cajeme de la Universidad de Sonora (Unison), Moisés Omar Ayala Burboa, dijo que la tecnología como tal ha tenido impactos positivos en la vida de las familias.

"En la familia podemos ver algunos beneficios como que puede propiciar una mejor comunicación, porque no necesito estar presente o tener a la persona, a mi hijo, a mi hija, enfrente para darle un mensaje, puede ayudar a la cuestión de la comunicación, también nos ayuda a los padres en cuestión de supervisión, nos ayuda a los padres a ver lo que mi hijo, mi hija está navegando en Internet o en qué lugar mi hijo, mi hija está exactamente en determinados momentos", explicó

También ayuda en el proceso de aprendizaje de los niños y facilita el acompañamiento de los padres de familia en la dinámica académica.

"Regularmente quienes ayudan a los niños a las niñas a hacer la tarea, son los padres, las madres, y si no sabías el tema cómo lo ayudabas, ahora el uso de la tecnología ayuda a este proceso de aprendizaje, porque si no sabes puedes buscar un video en Youtube de algo que no conozcas y ayudar a tu hija a tu hijo con la tarea"

Otro de los beneficios que ha traído consigo la tecnología es que acorta distancias, puede seguir teniendo esa comunicación con los familiares aunque se encuentren en otros estados o países.

USO EXCESIVO AFECTA

El académico dijo que, si bien las tecnologías ayudan en algunos aspectos de la dinámica familiar, no gestionarlo puede ser contraproducente, ya que su uso excesivo afecta en las actividades cotidianas del hogar.

"El uso excesivo de las tecnologías puede afectar de manera negativa a las dinámicas de la familia, por ejemplo antes a la hora de la comida todos nos enfocábamos en comer, era lo que teníamos que hacer, ahora actualmente ponemos Netflix o alguna película en la televisión y comemos mientras estamos viendo alguna serie o alguna película, o incluso estamos comiendo y respondiendo mensajes, en redes sociales o jugando un videojuego mientras comemos", dijo.

El tiempo excesivo en los dispositivos también afecta en la comunicación verbal, la interacción y el cómo las personas se relacionan con su entorno, por ello es que se recomienda hacer un buen uso de ellas.

"Desconexión familiar, verbal que se da por el uso excesivo de las tecnologías, estoy en la casa, pero estoy inmerso en el mundo tecnológico, no estoy presente en lo que está ocurriendo a mi alrededor".

Agregó que el uso que se le da al Internet también influye en cómo los niños se relacionan con los padres, ya que el uso excesivo de redes sociales y video juegos afecta las conductas, así como la percepción de la autoestima, entre otros aspectos.

"En Internet hay una peor relación con los padres, esto está asociado con el uso que se le da, por ejemplo; el uso de videojuegos y redes sociales se relacionaba de manera positiva con una peor relación con los padres, es decir, entre más se usaban las tecnologías con la relación de videojuegos y redes sociales había una peor relación entre padres, madres e hijos".

USAN DISPOSITIVOS DESDE NIÑOS

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) en su estudio sobre los Hábitos de Internet, en el 2023 se alcanzó el mayor crecimiento registrado en los últimos ocho años, cuando el 80.8 por ciento de la población de 6 años en adelante tuvo acceso a Internet.

Lo anterior representa que 96.87 millones de mexicanos se convirtieron en Internautas para el 2023, en donde predominan los hombres con un 51 por ciento y mujeres en un 49 por ciento.

Los usuarios encuestados que más utilizan Internet son los que pertenecen a la generación Z, de los 11 a los 26 años de edad, en un 27 por ciento; seguidos por la generación X que tienen entre los 43 y 58 años, con un 25 por ciento; los millennials de entre 27 a 42 años con un 22 por ciento; los BabyBoomers de 59 a 77 años de edad con un 20 por ciento y la generación Silent de 77 años en adelante con un seis por ciento.

El desconfinamiento después de la pandemia del Covid-19 ha ocasionado que los lugares desde los que se consume el Internet también cambien, luego que pasara del 95.8 por ciento la conexión en el hogar en el 2022 al 72.4 por ciento en el 2023.

También hubo un cambio en las conexiones en las escuelas, las cuales subieron 16 puntos porcentuales en relación al 2022, ubicándose en 21 por ciento.

Los usuarios que se conectan desde el empleo u oficina también aumentaron en 28 puntos porcentuales en relación al año anterior, ubicándose en el 2023 en 44.2 por ciento.

Según el estudio, los internautas mexicanos encuestados pasan un promedio de 7 a 9 horas diarias en Internet y sólo el 12.2 por ciento dijo pasar menos de 3 horas diarias.

El 84.8 por ciento de los usuarios dijeron acceder a Internet para ver sus redes sociales y plataformas y sólo el 45.3 por ciento dijo hacerlo con fines educativos.

Además de esto, los usuarios también se conectan para usar los servicios de mensajería, escuchar música, ver películas o series, jugar videojuegos, entre otros

RECOMIENDA HACER BUEN USO

Ayala Burboa dijo que las tecnologías tienen aspectos buenos, pero es recomendable usarlas de forma responsable para apoyar la dinámica familiar, el sueño y las actividades académicas y no de forma excesiva.

"Las tecnologías son buenas, han venido para apoyar la funcionalidad de la familia en muchos sentidos, pero el uso excesivo de ellas nos puede afectar, cómo podemos hacerle frente".