Lluvias ya revelan calles maltrechas

Con las recientes precipitaciones que se presentaron en Cajeme, algunas vialidades que se encuentran en mal estado se agravaron, lo que complica aún más el tránsito de los cajemenses en distintos puntos del Municipio, como el caso del bulevar Ignacio Ramírez.

El problema se puede observar en calles como la Jesús García, en su cruce con Campeche. Asimismo, en el cruce de la 6 de Abril y Campeche, Jalisco y Ejército Nacional, Guillermo Prieto entre Tabasco y Coahuila, y Misión del Sol, entre Norman E. Borlaug y Ejército Nacional.

A pesar de que en todas estas vialidades se observan abundantes baches y encharcamientos, es el bulevar Ramírez el que destaca en un mayor grado, pues está intransitable desde la calle Tabasco hasta la California.

Cajemenses que se desplazan cotidianamente por este punto de Ciudad Obregón afirman que desde el año pasado las autoridades se comprometieron a atender de manera puntual esta vialidad, sin que hasta el momento se haya rehabilitada.

"Es un cochinero, lleva mucho tiempo así y está empeorando. Con la última lluvia que cayó se encharcó todo el lugar y es muy peligroso, sobre todo para quienes viajan en motocicletas. La verdad es que se encuentra intransitable, esa es la palabra", mencionó María Mendívil, una de las habitantes de la colonia Cortinas.

De igual forma, se hizo un socavón en la banqueta, frente a una frutería ubicada por la calle Michoacán y Melchor Ocampo, colonia Luis Echeverría.

Rehabilitarán el bulevar

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré, pidió paciencia a los cajemenses, pues dijo que se tiene conocimiento sobre esta situación y se tienen programadas las reparaciones de distintas vialidades, pero se contemplan dentro de diferentes paquetes presupuestales, algunos conformados por recursos propios, otros por federales y el resto por estatales.

En el caso particular del bulevar Ramírez, el funcionario comentó que se requiere de una rehabilitación completa. "No podemos darle mantenimiento a esta vialidad porque ya está rebasada, hay que pavimentarla de nuevo. Si nosotros le tiramos carpeta estaríamos desechando los recursos porque no serviría de nada, ya que están dañadas las terracerías, así como el drenaje, por lo que se requieren otros tipos de trabajos", detalló.

El secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro, agregó que los trabajos de rehabilitación en el bulevar comenzarán a más tardar 2 semanas, pues ya se terminó el proceso de licitación y la semana entrante se darán los anticipos a los responsables de la obra.

La Secretaría de Desarrollo Urbano informó que en los próximos 15 días podría iniciar la rehabilitación de la calle Norte, desde la Sufragio hasta el bulevar Las Torres.