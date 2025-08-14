  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Llevan Ruta de las Mujeres a colonias con incidencia de violencia de género

Hoy se llevó a cabo en la colonia Las Haciendas, donde se instalaron stands informativos sobre los servicios de la Secretaría de las Mujeres

Ago. 14, 2025
Se instalaron stands para dar a conocer los distintos servicios con los que se cuenta
Se instalaron stands para dar a conocer los distintos servicios con los que se cuenta

Jornadas de información sobre todos los servicios que brinda la Secretaría de las Mujeres se llevan a aquellas colonias en las que se registra alta incidencia de violencia de género; este programa lleva por nombre Ruta para las Mujeres y se realizó hoy en la colonia Las Haciendas, instalándose stands en la escuela primaria Jorge Humberto Guzmán Román.

La titular de la dependencia, Marina Herrera, destacó que se cuenta con una variedad de servicios centrados en la prevención, atención y combate a la violencia, el impulso al emprendimiento para la economía de las mujeres, y acompañamiento para mujeres que vivan un duelo ante alguna situación complicada. Asimismo, se cuenta con un refugio para víctimas de violencia extrema y con un programa para terapia de rehabilitación deambulatoria de adicciones.

imagen-cuerpo

La directora de Capacitación y Formación en la Secretaría de las Mujeres, Dominga Bravo Peña, dio a conocer que el objetivo principal es acercar a las comunidades esta información y los servicios que se prestan. Al momento, como parte de la Ruta para Mujeres, se han llevado jornadas a las colonias Los Pioneros, Beltrones y Las Haciendas.

“Estamos haciendo grandes cosas, una de ellas es esta, que es la Ruta de las Mujeres, queremos que cada vez, en cada colonia, las mujeres sepan que ahí está una secretaría donde los servicios que ofrecemos son gratuitos, y son para ustedes, ofrecemos asesoría psicológica y jurídica, en caso de que no podamos resolver el problema se canalizará a la persona a la instancia donde sí se pueda”, comentó.

El programa será llevado próximamente a las colonias Villa Bonita y El Sahuaro.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Esta unidad deportiva de Cajeme será rehabilitada próximamente
Ciudad Obregón

Esta unidad deportiva de Cajeme será rehabilitada próximamente

Agosto 14, 2025

El Ayuntamiento recibirá a poyo por parte del Gobierno Federal para poner en marcha la obra

Itson impulsa bienestar de adultos mayores
Ciudad Obregón

Itson impulsa bienestar de adultos mayores

Agosto 14, 2025

A través de esta actividad el Cuddec del Itson va por el bienestar integral en las personas de la tercera edad

Incumplimiento de pensión alimenticia afecta a mujeres cajemenses
Ciudad Obregón

Incumplimiento de pensión alimenticia afecta a mujeres cajemenses

Agosto 14, 2025

Es la principal causa por la que acuden al nuevo Centro Libre de Violencia de Ciudad Obregón