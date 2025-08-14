Llevan Ruta de las Mujeres a colonias con incidencia de violencia de género

Jornadas de información sobre todos los servicios que brinda la Secretaría de las Mujeres se llevan a aquellas colonias en las que se registra alta incidencia de violencia de género; este programa lleva por nombre Ruta para las Mujeres y se realizó hoy en la colonia Las Haciendas, instalándose stands en la escuela primaria Jorge Humberto Guzmán Román.

La titular de la dependencia, Marina Herrera, destacó que se cuenta con una variedad de servicios centrados en la prevención, atención y combate a la violencia, el impulso al emprendimiento para la economía de las mujeres, y acompañamiento para mujeres que vivan un duelo ante alguna situación complicada. Asimismo, se cuenta con un refugio para víctimas de violencia extrema y con un programa para terapia de rehabilitación deambulatoria de adicciones.

La directora de Capacitación y Formación en la Secretaría de las Mujeres, Dominga Bravo Peña, dio a conocer que el objetivo principal es acercar a las comunidades esta información y los servicios que se prestan. Al momento, como parte de la Ruta para Mujeres, se han llevado jornadas a las colonias Los Pioneros, Beltrones y Las Haciendas.

“Estamos haciendo grandes cosas, una de ellas es esta, que es la Ruta de las Mujeres, queremos que cada vez, en cada colonia, las mujeres sepan que ahí está una secretaría donde los servicios que ofrecemos son gratuitos, y son para ustedes, ofrecemos asesoría psicológica y jurídica, en caso de que no podamos resolver el problema se canalizará a la persona a la instancia donde sí se pueda”, comentó.

El programa será llevado próximamente a las colonias Villa Bonita y El Sahuaro.