Llegan turistas al danzante yaqui

A pesar de que la mayoría del tiempo no se observa presencia de turistas en el danzante yaqui comienzan a arribar viajeros que circulan por la carretera federal México 15 a la altura de Loma de Guamúchil .

"No habíamos visto la estatua, pero sabemos que hace referencia a la danza del vendado y dije hay que bajarnos a tomarnos una foto", comentó la señora Dolores Castro, visitante del Estado de Guerrero, quien iba camino a las playas de San Carlos.

"Pues sí me impresioné mucho porque el lugar está muy bonito, el clima a pesar de que hace frío, pero si me pareció agradable y me impactó la estatua gigante, quedé impresionada, por su significado que son los rituales", dijo la señora Adriana Castro Godínez.

Claudia Merino Flores platicó que no conocía el parador turístico y le pareció bonito, "Yo creo que es un símbolo para Ciudad Obregón y Sonora, la danza del venado, y llevo dos días en Cajeme y estoy muy a gusto", expresó.

Cabe resaltar que la colosal figura de mil 100 toneladas de peso, se muestra altivo con sus 32 ó 33 metros de altura.