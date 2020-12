Llega a Cajeme nuevo vuelo

"Esta nueva ruta viene a fortalecer la conectividad aérea y mejorar las tarifas y opciones para los turistas, las autoridades del estado y municipio tenían tiempo gestionando y que vienen que vieron la oportunidad en ciudad obregón".

El nuevo vuelo llegó a las 7:40 a Cajeme con 102 pasajeros, sin embargo, la nave Airbus 320 tiene una capacidad para 186 personas, el cual recibió el tradicional baño al avión dentro del protocolo inaugural.

Se tendrán 3 frecuencias los días lunes, miércoles y viernes, saliendo a las 6:20 a.m. de Ciudad de México y llegando a las 8:05 am, para salir de nueva cuenta a las 8:30 am.