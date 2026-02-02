Listo desayunador en Técnica 2

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En busca de brindar alimentos saludables a estudiantes que lo soliciten para tener mejores condiciones de aprendizaje, la secundaria Técnica Número 2 equipó su desayunador escolar que atenderá a un promedio de 160 alumnos diarios y esperan entre en operaciones la segunda semana de este mes.

Víctor Mendoza Acuña, director de la secundaria, detalló que hacia finales de enero terminó de equiparse el desayunador y sólo están a la espera de los insumos por parte del DIF Cajeme para que empiece a funcionar, lo cual se tiene proyectado arrancar a partir de la próxima semana

"Ya está listo el desayunador, ya se equipó, pero estamos a la espera de las despensas del DIF, ya estamos listos para que empiece a funcionar", detalló.

Este es uno de los proyectos iniciales con los que la institución educativa busca arrancar el año, con miras a brindar condiciones de aprendizaje y salud óptimas para los alumnos.

Medidas para promover la alimentación saludable en la secundaria

Cada uno de los desayunos tendrá un precio máximo de 10 pesos y estarán completos para que los alumnos que los consuman tengan los nutrientes necesarios para mejorar su desempeño académico, actividades físicas, entre otros.

La secundaria hace esfuerzos para evitar el consumo de comida chatarra, empezando por lo que se vende en la caseta escolar y, en estos casos, se busca que los alumnos tengan acceso a comida saludable y completa.