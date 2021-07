Les dan identidad

La Secretaría del Bienestar en Cajeme apoya actualmente con un programa de expedición y corrección de actas de nacimiento , ya que hay desde niños hasta adultos mayores , que no han sido registrados como ciudadanos.

Asimismo, hay niños que no cuentan con este documento por cuestiones económicas o por asuntos familiares, "me tocó un niño de 5 años de edad cuyo padre está en la cárcel y le pidió a la mamá no registrar a su hijo hasta que él le pueda otorgar el apellido", dijo.

"Esto repercute en el hecho de que los niños no puedan tener acceso a la escuela y servicios médicos emergentes, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos da pie a que no existan y no sean buscados", concluyó.