¿Le conoce o conoce a sus familiares? Ayúdelo a regresar a casa: fue atropellado

Desde temprano, en grupos y distintas páginas de redes sociales circula la fotografía de un adulto mayor del que se sabe fue atropellado en Ciudad Obregón. A raíz de que está hospitalizado solo, están buscando a sus familiares.

De acuerdo con la información, se trata una persona de la tercera edad de aproximadamente 70 años, quien desde el 26 de septiembre de 2025 permanece internado en el Hospital IMSS Bienestar.

Se indicó que esta persona llegó al nosocomio en una ambulancia, pues fue atropellado en el cruce de las calles California y Zaragoza, en la cabecera municipal de Cajeme.

En caso de que requieran más información en torno a esta persona, se puso a disposición el número telefónico 644-128-60-00, extensión 282, de Trabajo Social, donde la responsable es Patricia Hernández.