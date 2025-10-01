  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

¿Le conoce o conoce a sus familiares? Ayúdelo a regresar a casa: fue atropellado

Hoy por él, pues quizá un día pueda requerir del mismo apoyo. Está internado en el IMSS Bienestar de Ciudad Obregón

Oct. 01, 2025
¿Le conoce o conoce a sus familiares? Ayúdelo a regresar a casa: fue atropellado

Desde temprano, en grupos y distintas páginas de redes sociales circula la fotografía de un adulto mayor del que se sabe fue atropellado en Ciudad Obregón. A raíz de que está hospitalizado solo, están buscando a sus familiares.

De acuerdo con la información, se trata una persona de la tercera edad de aproximadamente 70 años, quien desde el 26 de septiembre de 2025 permanece internado en el Hospital IMSS Bienestar.

Se indicó que esta persona llegó al nosocomio en una ambulancia, pues fue atropellado en el cruce de las calles California y Zaragoza, en la cabecera municipal de Cajeme.

En caso de que requieran más información en torno a esta persona, se puso a disposición el número telefónico 644-128-60-00, extensión 282, de Trabajo Social, donde la responsable es Patricia Hernández.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Urgen donadores de sangre en el IMSS de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Urgen donadores de sangre en el IMSS de Ciudad Obregón

Octubre 01, 2025

Debido al incremento en las cirugías ha provocado un aumento también en la necesidad de donantes: Patricia García

Previenen cáncer en las mujeres
Ciudad Obregón

Previenen cáncer en las mujeres

Octubre 01, 2025

Realizan acciones conjuntas la Secretaría de las Mujeres y la Agrupación George Papanicolaou

Avanza conformación de estructura del Ficoseg
Ciudad Obregón

Avanza conformación de estructura del Ficoseg

Octubre 01, 2025

Se fondea con recursos del impuesto sobre nómina empresarial; espera la presentación de proyectos de impacto