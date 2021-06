"Lavado" con causa

El dinero recaudado será destinado hacia un tratamiento de medicina alternativa proveniente de Cuba, cuyo costo es de 49 mil pesos.

PUBLICIDAD

"El Chuy", explicó que ya ha recibido tratamiento de quimioterapias y atenciones por parte de oncólogos; sin embargo, cuando pensó que el cáncer había desaparecido volvió, por lo que ahora está buscando cura a través de la medicina natural.

"Me operaron, me cortaron parte del colon, pero el cáncer me brincó al pulmón, hígado y después a los riñones, y el mayor problema que me está dando la enfermedad es en el hígado, porque me están creciendo los tumores y queremos encapsularlo con una medicina alternativa que viene de Cuba", explicó.

Y aunque por 36 años prestó sus servicios como bombero, donde se exponía casi a diario al peligro de morir entre las llamas, dijo que el cáncer fue más agresivo que su labor en la corporación.

Bojórquez García platicó que ya se había rendido ante la posibilidad de poder tener salud, sin embargo, sus compañeros y familia lo alientan a seguirlo intentando.

"Yo ya había tirado la toalla, no quiero quimios, ni quería ir al oncólogo, pero mis compañeros y familia me dieron ánimos que le echará ganas", expresó.

Hasta el momento se desconoce el número exacto de lo recaudado donde el costo de cada vehículo aseado, mas la venta de hot dogs que realizó la familia del bombero jubilado.