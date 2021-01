Largas filas en la Fiscal y sin "chamba" los gestores

Las citas que se mantienen actualmente son de mayor a los 20 días y la población no las acepta, mencionó, y prefiere llegar a hacer las largas filas que duran en promedio hasta 5 horas en un sólo día.

Noticia Relacionada Requiere reforzarse seguridad en urbanos

"Llegué a las 6 a la mañana para ser de los primeros, pero ya había gente, llevo 5 horas, voy a pagar la revalidación, todos hacen una sola fila, es un cuento de no acabar, no hay ni sana distancia ni cuidados por el covid, yo no le entiendo a eso del Internet y no me da confianza, es la segunda vez que vengo, ya había venido y no alcancé a entrar, por eso hoy regresé", señaló Alberto Ramos, uno de los contribuyentes en espera de atención en la Fiscal.

Las citas que se están emitiendo al momento son para mediados del mes de febrero, y todos tienen prisa por arrancar el año bien, cumpliendo con sus responsabilidades, añadió la gestora, o con prisa por evitar a la autoridad que se ha mantenido bajo operativos decomisando motos y vehículos tras no traer su alta, placas, tarjeta de circulación y licencia.

"Este es un tiempo en que nos va poquito mejor, pero ahora no, ya en todo el año cae muy poco trabajo, y somos muchos gestores, somos como 200, no cobramos mucho, hacemos un trámite, por decir una revalidación es lo que el cliente nos quiera dar, si ya le sacamos cita sí le cobramos 100 pesos, le hacemos la cola y así", concluyó.