Lanzan campaña para visibilizar la violencia contra las damas

Algunos de los datos que se han expuesto son que el 31.1% de las víctimas no denuncia al considerarlo una pérdida de tiempo y el 16.5% por desconfianza en las autoridades.

Asimismo, las mujeres con discapacidad que sufren violencia enfrentan obstáculos para obtener servicios y justicia al no poder acceder a la información, además de que el 80% de los refugios para víctimas de violencia doméstica no son accesibles al no contar con instalaciones incluyentes.

Previo al Día de la Mujer, se publicarán los datos con el #HacerVisibleloInvisible y el 7 de marzo se impulsará una cadena de los mensajes difundidos para inundar las redes sociales, mencionó el colectivo.

"Queremos que conozcan esos datos, que nos ayuden a difundirlos y que hacen necesario pensarnos como mujeres sino a través de nuestras diversas formas de serlo y vivirlo. Es reforzar la lucha de miles de mujeres que pelean día a día por esa violencia que prácticamente no se ve y que por ello se combate muy poco o no se combate".

El colectivo agregó que la invitación es a que las mujeres se tomen una foto con una prenda morada y el mensaje "hacer visible lo invisible" y el #Yabasta y lo publiquen en redes sociales, como parte de las acciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.