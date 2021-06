Lamarque Cano pide a Cabildo no endeudar a Cajeme

El alcalde electo, Javier Lamarque Cano , solicitó a Cabildo no aprobar nuevos contratos o concesiones con particulares, que pudieran comprometer a la siguiente administración con más deuda para el Municipio.

"Por ejemplo, en la administración anterior, unos días antes de que entregaran se hizo un reconocimiento al adeudo con Solaqua, que fue duramente criticado por el actual Gobierno, yo creo que este tipo de atrasos se van a evitar ahora, porque no se vale que faltando unos días para el cambio de Gobierno se tomen decisiones que transcienden a la administración actual y pueden afectar a nuestro Municipio", manifestó.

Dejó claro no tener facultades legales para impedir nuevos acuerdos en Cabildo, por ello la solicitud la hizo por escrito y de forma respetuosa, apelando a la responsabilidad de las y los regidores "no sé de nada en especial, pero no quisiera que volviera a pasar lo que pasó hace tres años".



Por otra parte, mencionó que en un periodo de 15 a 20 días, se estará iniciando con el protocolo de entrega-recepción, para que en caso de encontrar irregularidades se den a conocer y se proceda ante las instancias correspondientes para su solución.