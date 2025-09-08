La Comunidad Blader de Obregón sorprende nuevamente con otro poderoso torneo. Así fue como se vivió

La pasión por el Beyblade sigue creciendo en Obregón y el pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el 4to torneo de Beyblade X en La Alpaca, reuniendo a 36 participantes de diferentes edades y con varias caras nuevas en competencia.

En comparación con ediciones anteriores, el número de inscritos sigue en aumento, lo que demuestra el crecimiento constante de la comunidad blader en la región.

UN FORMATO MÁS REÑIDO QUE NUNCA

Los jugadores fueron divididos en tres grupos de 12 personas y se disputaron cuatro rondas suizas. Este sistema emparejaba a los participantes según sus resultados previos, lo que dio como resultado batallas muy parejas y llenas de emoción. Tras la fase de grupos, pasaron a las rondas preliminares dos jugadores de cada sector:

Grupo A : Juan y Ernestobeys

Grupo B : Javi y Vascoblader

Grupo C: BeynacionX y Serial D

LAS RONDAS FINALES Y GANADORES

En los combates decisivos se definieron a los semifinalistas: BeynacionX, Javi, Vascoblader y Serial D. La primera semifinal fue entre Javi y Serial D, mientras que en la segunda se enfrentaron Vascoblader y Arturo. La gran final la disputaron Vascoblader, originario de Etchojoa, contra Serial D, quien se coronó campeón del torneo.

Los resultados finales quedaron de la siguiente manera:

1er lugar: Serial D , quien se llevó un Samurai Calibur, lanzamiento reciente en Japón, además de un premio sorpresa consistente en una entrada a Animecon , donde será el torneo de diciembre y cierre de temporada 2025.

2do lugar: Vascoblader , de Etchojoa, ganador de una playera personalizada con un diseño especial de Beyblade .

3er lugar: Javi, quien recibió un single pack de un Steel Samurai, uno de los primeros modelos en llegar al mercado.

Las batallas fueron intensas y muchas se definieron hasta la última ronda, lo que mantuvo la emoción de principio a fin. El torneo comenzó a las 4 de la tarde y finalizó casi a las 9 de la noche, con una gran asistencia de jugadores y espectadores.

LO QUE VIENE PARA LA COMUNIDAD BLADER DE OBREGÓN

Además del torneo de diciembre en Animecon, se anunció que en noviembre habrá un nuevo evento en Akimatsuri, la primera edición de un festival de anime. En ambos casos, la participación en los torneos será gratuita para quienes adquieran su entrada al evento y lleven sus propios beys.

Con estas actividades, queda claro que la Comunidad Blader de Obregón y sus alrededores sigue creciendo y consolidándose como una de las más activas del país. Octubre y noviembre prometen traer nuevas sorpresas para todos los aficionados a los giros y combates de Beyblade.