La calle es su hogar

Con 35 años de edad, no recuerda con exactitud cuántos años ha vivido así y junto con ella, una hermana que también prefirió salirse de su casa para estar juntas.

Vive en la calle pero su gusto por la comida no ha cambiado "me gusta el ceviche, la carne asada, el menudo y la gente sí me regala", comentó.

Aun cuando encontró en la calle un estilo de vida, paradójicamente sueña con un día tener un trabajo estable y lograr comprar una casa donde viva junto a alguien que la quiera.