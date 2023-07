Jóvenes del Itama podrán sacar un disco; impulsan sus talentos más allá de las rejas

Una grata sorpresa se llevaron tres jóvenes que se encuentran recluidos en el Instituto de tratamiento y Aplicación de Medidas para el Adolescente (Itama), pues una casa productora musical mostró interés en su talento y ahora colaborarácon ellos para sacar su primer disco.

Se trata de Leo, Joel y Pedro, quienes tienen una edad de entre 16 y 17 años. Dos de ellos expresaron que desde muy pequeños tuvieron interés por la música, mientras que el tercer joven reconoció que fue estando dentro del Itama cuando descubrió su talento.

"La verdad es que no me espera esto. Siempre me interesó aprender a tocar instrumentos y cantar; antes de entrar aquí tuve la oportunidad de practicar un poco, pero cuando ingresé pensé que simplemente ya no podría hacer nada de esto. Sin embargo las cosas no fueron así, estoy muy contento", comentó uno de ellos.

Los talentosos jóvenes informaron que se dedican a cantar Rap y al interior de Itama han compuesto un total de cuatro canciones, mismas que serán incluidas en su primer disco.

Rafael Evans, activista y líder del Colectivo Independiente Punto Tres, informó que la semana pasada fue el cierre de talleres artísticos que esta agrupación decidió llevar al Itama como arte terapia para los internos, y fue durante esta actividad que una casa productora de música externó su interés de impulsar el talento de los muchachos.

"El personal de esta casa productora nos expresó que quedó fascinado con la voz y el talento de estos muchachos por lo cual se acercó y nos planteó la posibilidad de sacarles su primer disco. Ellos están muy emocionados y por supuesto que nosotros, los miembros del colectivo también estamos muy entusiasmados por esta noticia", manifestó.

Cabe señalar que Rafael Evans, líder del Colectivo Independiente Punto Tres, destacó la importancia de que se les brinde a los jóvenes internos la oportunidad de aprender a desarrollar sus talentos y despertar su interés por el arte, de manera que sea terapia para ellos durante su estancia.