Joven violinista deleita a transeúntes en el Centro de Ciudad Obregón

En la calle 5 de Febrero y No Reelección se encuentra el joven Ramiro de Jesús Grajeda Félix tocando violín para ahorrar recursos y continuar con sus estudios de la carrera de Electrónica regresando de vacaciones decembrina.

Y aunque está en periodo vacacional, comentó que toma como pasatiempo practicar el tomar el instrumento musical, para después emplear los recursos en componentes de electrónica que ocupa realizar durante sus materias cursadas en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

El universitario, platicó que su casa de estudios le brindó la oportunidad de aprender las partituras, es decir, la teoría para poder aprender a tocar uno de los instrumentos más complicados del gremio musical.

"Mi formación musical ha sido muy académica, del periodo barroco, clásico, romanticismo, es lo que más me gusta tocar. A veces cuando tocó en eventos me piden tocar algo más popular que no estoy peleado con eso, pero me gusta más la formación que tengo", comentó.

Para la ciudadanía cajemese, dijo, es más usual observar a jóvenes músicos que de manera ambulante tocan acordeón, guitarra y bajo sexto, pero cuando observan a un practicante de violín, les resulta algo más novedoso.

El joven de 22 años, terminará sus estudios dentro de un semestre, por lo que planea buscar trabajo en la localidad y no cierra la posibilidad de expandir sus horizontes, en caso de encontrar oportunidades laborales en otras ciudades e incluso en el extranjero.

Por el momento, comentó que seguirá con la práctica del violín y a través de ese conocimiento espera tener un ingreso extra al poner en práctica sus conocimientos en eventos.