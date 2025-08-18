  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Joven sufre trágico accidente y requiere de apoyo

Ahora sus dos hermanas se hacen cargo de él, pues ya no puede valerse por sí mismo

Ago. 18, 2025
Para apoyos en especie, el teléfono celular disponible es el 644 457 3200.
Para apoyos en especie, el teléfono celular disponible es el 644 457 3200.

La vida de Marcos Sánchez dio un giro de 360 grados, tras impactarse con dos menores de edad que iban a bordo de una motocicleta en Yucuribampo.

Su media hermana, Lizeth Sánchez, comentó que el 7 de junio su hermano salió de un juego de beisbol y al dirigirse a su casa en su motocicleta ocurrió un accidente que lo dejó sin poder hablar, ni caminar.

Por un mes y 10 días se mantuvo en coma en el área de terapia intensiva en el IMSS, después de eso sobrevivió, pero sin poder valerse por sí mismo.

PANORAMA

Pero la vida del joven, de 19 años, se complicó aún más, debido a que su madre falleció de cáncer, por lo que su hermana menor de 18 años se encarga de bañarlo y cambiarlo, mientras que la mayor de 22 años trabaja en una tienda de conveniencia para el sostenimiento de los tres.

Los días lunes, miércoles y viernes, la hermana mayor se encarga de llevar a Marcos a sus terapias a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), mientras que su media hermana, Lizeth, lo lleva de regreso a su domicilio.

Pero pese a contar con pocos recursos económicos, también pagan 700 pesos para que un fisioterapeuta lo atienda en Yucuribampo, martes, jueves y sábados.

De contar con salud, fuerza e incluso la destreza para jugar beisbol, ahora Marcos Sánchez, requiere del apoyo ciudadano, gubernamental y de asociaciones civiles para la donación de pañales talla grande, toallitas húmedas y efectivo el cual puede ser depositado a la cuenta 4169 1614 2458 0503 a nombre de Brenda Karina Sánchez Román.

Sin duda alguna, la vida de los tres jóvenes se tornó triste, desesperante y dolorosa; sin embargo, siguen adelante pese a la adversidad.

Para apoyos en especie, el teléfono celular disponible es el 644 457 3200.

Ana Jusaino
Ana Jusaino
Contenido Relacionado
Unison en Cajeme recibe acreditación internacional
Ciudad Obregón

Unison en Cajeme recibe acreditación internacional

Agosto 18, 2025

Con esto la universidad forma parte del directorio mundial de escuelas acreditadas

Plaza Sendero Obregón cambia tarifa de estacionamiento tras críticas y cierre de negocios
Ciudad Obregón

Plaza Sendero Obregón cambia tarifa de estacionamiento tras críticas y cierre de negocios

Agosto 18, 2025

En entidades como San Luis Potosí, ya existe una reforma que prohíbe este cobro, aunque diversas plazas recurren a amparos para mantenerlo

Viviendas de la federación no responden necesidades de Cajeme: CTM
Ciudad Obregón

Viviendas de la federación no responden necesidades de Cajeme: CTM

Agosto 18, 2025

En Ciudad Obregón no hay cultura de tener viviendas tipo departamentos y los trabajadores quieren casas unifamiliares