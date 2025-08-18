Joven sufre trágico accidente y requiere de apoyo

La vida de Marcos Sánchez dio un giro de 360 grados, tras impactarse con dos menores de edad que iban a bordo de una motocicleta en Yucuribampo.

Su media hermana, Lizeth Sánchez, comentó que el 7 de junio su hermano salió de un juego de beisbol y al dirigirse a su casa en su motocicleta ocurrió un accidente que lo dejó sin poder hablar, ni caminar.

Por un mes y 10 días se mantuvo en coma en el área de terapia intensiva en el IMSS, después de eso sobrevivió, pero sin poder valerse por sí mismo.

PANORAMA

Pero la vida del joven, de 19 años, se complicó aún más, debido a que su madre falleció de cáncer, por lo que su hermana menor de 18 años se encarga de bañarlo y cambiarlo, mientras que la mayor de 22 años trabaja en una tienda de conveniencia para el sostenimiento de los tres.

Los días lunes, miércoles y viernes, la hermana mayor se encarga de llevar a Marcos a sus terapias a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), mientras que su media hermana, Lizeth, lo lleva de regreso a su domicilio.

Pero pese a contar con pocos recursos económicos, también pagan 700 pesos para que un fisioterapeuta lo atienda en Yucuribampo, martes, jueves y sábados.

De contar con salud, fuerza e incluso la destreza para jugar beisbol, ahora Marcos Sánchez, requiere del apoyo ciudadano, gubernamental y de asociaciones civiles para la donación de pañales talla grande, toallitas húmedas y efectivo el cual puede ser depositado a la cuenta 4169 1614 2458 0503 a nombre de Brenda Karina Sánchez Román.

Sin duda alguna, la vida de los tres jóvenes se tornó triste, desesperante y dolorosa; sin embargo, siguen adelante pese a la adversidad.

Para apoyos en especie, el teléfono celular disponible es el 644 457 3200.