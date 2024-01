Quiere reelegirse

Una licencia pediría el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano para hacer campaña electoral y buscar la reelección este año, en caso de que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lo elija como candidato.

El presidente municipal defendió que, por jurisprudencia, se le permite contender por la reelección, sin necesidad de que abandone de manera temporal el cargo; sin embargo, usar este mecanismo contribuiría a la "grilla política".

"Si hago esto, entonces van a decir que hay desventaja, aunque, la verdad, es que no la necesitamos. A mí me gustaría continuar trabajando para no interrumpir la recuperación de Cajeme, pero ciertamente van a decir que me estoy aprovechando de mi puesto para hacer campaña. Para evitar ese tipo de grilla política, considero más óptimo pedir una licencia durante las campañas, es lo que estoy considerando", dijo.

El munícipe recordó que según los respectivos lineamientos, en caso de que pida permiso para ausentarse un mes, será el o la secretaria general del Ayuntamiento quien podría asumir el cargo.

SI LA AUSENCIA ES POR MÁS DE UN MES, LA COSA CAMBIA

Sin embargo, si la ausencia es por más de un mes, entonces debe de ser algún edil o la síndica municipal; Lamarque Cano adelantó que todavía no se toma esta decisión.

"Lo vamos a ver en su momento.Todavía es algo que estamos analizando. En nuestro caso, todos los regidores y la síndica municipal se anotaron para reelegirse; entonces, vamos a revisarlo", comentó.

El alcalde sostuvo que su motivación para buscar reelegirse en el cargo es la aprobación de los ciudadanos hacia su gestión, así como seguir impulsando el rescate de vialidades