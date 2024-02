Javier Lamarque analiza no pedir licencia para su campaña de reelección

El presidente municipal Javier Lamarque Cano informó que analiza el pedir o no licencia durante la campaña electoral, esto, tras darse a conocer que Morena aceptó su registro como posible candidato a la reelección.

Previamente, el alcalde había dicho que, en caso de ser elegido como candidato, pediría licencia para no dar pie a comentarios maliciosos de los partidos opositores, sin embargo, ahora dijo que analiza el continuar en el cargo durante el proceso electoral 2024.

"Yo dije hace unos días que iba a pedir licencia para no dar pie a los comentarios maliciosos pero hay quienes me han dicho que no les haga caso a los adversarios. Me quedé pensando y lo estoy revalorando, vamos a tomar la decisión en función de lo que más convenga al municipio y a mí, no a la oposición, siempre que esté dentro del marco legal", dijo.

Adelantó que la mejor decisión para él sería continuar en el cargo, al permitirle sacar adelante los proyectos que se tienen en Cajeme, pero de ser así, tendría que ajustarse a ciertos requisitos.

"Ya consulté a las instancias correspondientes y me dicen que puedo hacer campaña sin renunciar al cargo, siempre y cuando cuide ciertos horarios, cumpla con una serie de requerimientos. Para mí lo mejor es no pedir licencia, no porque me de ventaja en las elecciones, sino porque me permite dar continuidad a lo que estoy haciendo, seguir trabajando aunque no pueda publicitarlo, mi imagen no podría aparecer en las obras por ejemplo", expresó.

La campaña electoral será del 20 de abril al 28 de mayo aproximadamente, especificó, por lo que también podría seguir en el cargo durante los primeros 20 días de la campaña y pedir licencia durante el último mes.

"Es algo que todavía estoy viendo, se informará en su momento la decisión final", sostuvo.

El alcalde de Cajeme dijo estar convencido de que ha hecho todo su esfuerzo para sacar adelante al municipio de Cajeme, durante el tiempo que ha estado al frente de la administración.

El presidente municipal dijo que todavía no elige quién podría permanecer como alcalde de manera temporal, en caso de que decida pedir licencia durante toda la campaña.