Javier Lamarque afirma que habrá recursos adicionales para Cajeme en 2026

Tras sostener un encuentro con legisladores de Sonora y con el gobernador Alfonso Durazo, el alcalde Javier Lamarque dio a conocer que independientemente del presupuesto que se asigne a Cajeme para el siguiente año, hay compromiso por parte del mandatario estatal de hacer llegar recursos adicionales para distintas obras, que incluso podrían superar lo programado para 2026.

"Estuve con legisladores, y con el gobernador, para ver lo del presupuesto para el siguiente año. Aquí quiero aclarar que una cosa es el presupuesto que se aprobará estos días en el Congreso del Estado de Sonora, donde hay una asignación de recursos para Cajeme, y otra cosa es lo que viene posteriormente, lo que va a venir en el presupuesto no es todo lo que va a fluir hacia Cajeme, es solo una parte. Hay el compromiso del gobernador de una aportación adicional, quizás mayor incluso, para seguir avanzando en lo que son calles, drenaje, agua potable y en otros proyectos como la continuación del Parque Infantil", dijo.

MODERNIZACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL, UNA PRIORIDAD

Entre los principales proyectos para el siguiente año se encuentra la modernización y reordenamiento del centro comercial de Ciudad Obregón, adelantó.

"Estoy presentando un proyecto para la rehabilitación, reordenamiento, mejoramiento y modernización del centro comercial de Ciudad Obregón, lo vamos a hacer por etapas. Vamos a ordenar los puestos, en lugar de que estén amontonados como tianguis, vamos a hacer los locales semifijos, con estructuras homogéneas, funcionales, seguras y agradables. Esa es la idea, que haya más ambiente en el centro, para que recupere su vida y siga siendo ese espacio a donde acudimos los cajemenses a comprar o divertirnos", mencionó.

También se destinarán recursos al rescate de plazas y lugares de esparcimiento familiar.