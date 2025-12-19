Jalo por Obregón lleva ecoteatro a las infancias

Con las denominadas funciones de ecoteatro es como la asociación Jalo por Obregón busca concientizar a las infancias sobre la importancia del cuidado al medio ambiente; estas se han presentado en distintas escuelas con el objetivo de trabajar de la mano con instituciones educativas para promover el reciclaje.

La asociación dio a conocer que recientemente se llevó la obra “Los Fushis” a las escuelas Diana Laura Riojas y CAM Número 18, beneficiando a más de 245 alumnos mediante el humor y la música.

“A través del arte, promovemos el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y el uso responsable del agua, sembrando conciencia y valores en niñas y niños que hoy se convierten en agentes de cambio para su comunidad”, comunicó Jalo por Obregón.

Este no es el único proyecto con el que cuenta la asociación, pues mensualmente se instalan algunos integrantes de la misma en el Parque Los Pioneros de Ciudad Obregón para realizar jornadas de reciclaje.

Con lo recolectado también se apoya a instituciones de asistencia social, como el Asilo San Vicente. Adicionalmente, Jalo por Obregón continúa con los trabajos voluntarios para el rescate de espacios públicos que se encuentran en malas condiciones y de camellones.

Entre los espacios en los que se han hecho mejoras este año destaca el bulevar Ignacio Ramírez, donde llevó a cabo aplicación de pintura en las instalaciones, y limpieza en los alrededores para mejorar su imagen y el esparcimiento de las familias.