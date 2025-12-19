  • 24° C
Ciudad Obregón

Primera etapa para modernizar el Parque Infantil Ostimuri avanza al 38 por ciento

Reabrirá sus puertas hasta nuevo aviso, pues no se ha informado sobre una fecha tentativa

Dic. 19, 2025
Primera etapa para modernizar el Parque Infantil Ostimuri avanza al 38 por ciento

Un avance del 38 por ciento aproximadamente lleva la primera etapa de trabajos para modernizar el Parque Infantil Ostimuri de Ciudad Obregón, donde se instalarán nuevas atracciones mecánicas, se ampliará la alberca del antiguo tobogán, entre otras mejoras, informó personal encargado de las obras dentro de las instalaciones.

Se pueden observar mayores avances en la ampliación de la alberca, así como aplicación de pintura en la zona de deslizamiento. También se han desmontado partes de algunas atracciones mecánicas que ya se encontraban al interior, como el caso de Speedy González y el carrusel, para mejorarlas y retocar la pintura de los mismos.

imagen-cuerpo

En el área donde se encuentra el trenecito, se llevan a cabo labores para ampliar el ferrocarril, además de que en la zona donde estaba anteriormente el zoológico del Parque Infantil se aplica pintura y se observa limpieza, pues será área verde para fomentar el esparcimiento de las familias.

En julio de este año inició de manera oficial la primera etapa del proyecto conocido como Complejo Laguna de Náinari, el cual contempla la modernización del Parque Infantil, la también llamada Novia de Cajeme y el Deportivo Álvaro Obregón, paulatinamente.

imagen-cuerpo

El gobierno estatal invirtió este año una cantidad de 80 millones de pesos para iniciar con el parque en mención, así como con la construcción de un auditorio al aire libre cerca del discóbolo de la Laguna de Náinari.

Las instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, pues no se ha dado a conocer fecha tentativa para la reapertura.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

