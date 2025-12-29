"Jalo por Obregón" busca iniciar el 2026 con una ciudad más limpia

Comenzar el año 2026 con una ciudad más limpia busca la asociación "Jalo por Obregón", por lo que siguen las jornadas en las distintas colonias durante los últimos días del 2025; este 30 de diciembre se convoca a vecinos de la colonia Casa Blanca para que participen en una limpieza simultánea.

"Los invitamos a sumarnos a una limpieza simultánea, cada quien, limpiando el frente de su casa al mismo tiempo, para empezar el Año Nuevo con un entorno más limpio y agradable para todos", dio a conocer la organización, la cual ha implementado distintas acciones a lo largo del año para mejorar la imagen del municipio y cuidar el medio ambiente.

Se convoca a los residentes para que la dinámica se lleve a cabo a partir de las 9:00 horas y culmine aproximadamente a mediodía. Asimismo, Jalo por Obregón destacó que ese día aún se contará con el servicio de recolección de basura, el cual será suspendido durante las fiestas de fin de año, por lo que invitó a los vecinos a deshacerse de todas aquellas cosas que ya no sirvan.

Cabe señalar que la asociación también ha realizado distintas jornadas de reciclaje en el Parque Los Pioneros durante este 2025, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente, a la vez que se apoya a alguna institución asistencial con lo recolectado.

Asimismo, se han rescatado espacios púbicos que se encontraban descuidados, como el caso del bulevar Ignacio Ramírez, donde se aplicó pintura y se realizó limpieza.

La limpieza de los patios y porches contribuye a la mitigación de riesgos con relación a distintas enfermedades, como el dengue o rickettsia.