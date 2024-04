Isssteson: Movimiento 30 de Julio busca aumento del 10% o más en pensiones

El Movimiento 30 de Julio conformado por derechohabiencia de Isssteson, esperaba un aumento en su cheque de pensión más un retroactivo de los meses de enero, febrero y marzo, éste no llegó, señaló María Esthela Mar Castañeda.

La presidenta de esa asociación, comentó que no cuentan con los medicamentos y estudios necesarios, por lo que buscan compensar ese déficit con un aumento en sus pensiones.

"Si no se nos cumplen vamos a subir de tono las protestas, porque no vamos a reconocer un aumento no menor al 10 por ciento y como ya somos asociación civil, tenemos más poder jurídico que cualquier sindicato", destacó.

Explicó que el Instituto prometió confirmarles una reunión con el Consejo Directivo de la Junta Directiva del Isssteson, en donde escucharán la postura de los que integran el mismo, pero también expondrán sus derechos, dijo.

"La Ley dice que nos deben de incrementar de acuerdo al salario mínimo o la inflación lo que sea mayor, pero la inflación es del 4.7 y en realidad aquí en Sonora es uno de los Estados más caros a nivel estatal", mencionó.

Mar Castañeda, recordó que cuando se creó Isssteson, se contaría con un fondo de pensiones, pero actualmente no se cuenta con el mismo, por lo que tienen problemas en la entrega de pensiones, concluyó.